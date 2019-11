CALCIOMERCATO INTER MATIC MANCHESTER UNITED / Da tempo si parla di Nemanja Matic e Arturo Vidal come possibili obiettivi dell'Inter: non è un segreto che i nerazzurri siano alla ricerca per gennaio di un rinforzo a centrocampo e i precedenti tra i due centrocampisti e Conte (insieme rispettivamente al Chelsea e alla Juventus) ne hanno fatti dei candidati ideali per la mediana nerazzurra.

In realtà, secondo quanto rivela il 'Daily Star', la dirigenza interista avrebbe deciso di soprassedere per entrambi i calciatori: in una riunione che si sarebbe tenuta nel fine settimana tra Steven Zhang, Marotta, Ausilio e Conte, l'Inter avrebbe deciso di far tramontare sia la pista Matic (in uscita dal Manchester United con ultima apparizione che risale a settembre) che quella Vidal (poco utilizzato da Valverde). Resta ora da vedere, se fosse confermata tale indiscrezione, su quali nomi si orienterà la dirigenza nerazzurra: tra i calciatori accostati, anche Rakitic e Modric.