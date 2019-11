NAPOLI SALISBURGO ANCELOTTI / Se non una gara decisiva, sicuramente uno snodo fondamentale per la stagione del Napoli: contro il Salisburgo gli azzurri non si giocano soltanto la possibilità di conquistare con due turni di anticipo la qualificazione agli ottavi di finale di Champions League, ma hanno anche l'occasione di rilanciarsi dopo un avvio di stagione decisamente al di sotto delle attese.

Ancelotti chiede al gruppo di compattarsi, nonostante la decisione della società (criticata dal tecnico) di mandare in ritiro la squadra fino a domenica sera: prima dell'allenamento di rifinitura, nei 15 minuti aperti ai media,ha tenuto a rapporto i calciatori. Tutti in cerchio con il tecnico a parlare: due minuti buoni di discorso che potrebbe essere letto anche come un segnale di un'unità tra allenatore e giocatori.