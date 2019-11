BORUSSIA DORTMUND INTER FAVRE / Non scioglie i dubbi Favre alla vigilia di Borussia Dortmund-Inter, gara spartiacque in ottica qualificazione agli ottavi di Champions League: il tecnico dei tedeschi lascia invariato il dubbio sulla presenza in campo di Reus, assente all'andata per influenza e ora alle prese con un problema alla caviglia. "Ci siamo allenati ieri, ora ci manca ancora la rifinitura: non so se Marco riuscirà ad esserci, vediamo.

Possiamo decidere anche all'ultimo minuto. Gli altri invece stanno bene".

Sulla gara, invece, l'allenatore del Borussia Dortmund è chiaro: "Vogliamo vincere e fare una bella prestazione. Dobbiamo essere ben preparati: dovremo attaccante bene, ma anche difendere, servirà equilibrio. L'Inter è pericolosa in contropiede: gioca bene, spesso si schiera con un 3-3-4. Sono bravi a far girare la palla ed è una squadra difficile da affrontare".