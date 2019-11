CALCIOMERCATO BRESCIA GROSSO / Fabio Grosso sarà il nuovo allenatore del Brescia. Il club lombardo ha raggiunto l'accordo con l'ex terzino, che ha già risolto il contratto che lo legava ancora al Verona. Nelle prossime ore sono attese le firme e l'ufficialità.

Secondo quanto riportato da 'Sky Sport', Grosso firmerà un contratto fino a giugno con opzione per il rinnovo in caso di salvezza. La svolta è arrivate nelle ultime ore dopo il rifiuto di Diego Lopez, che come anticipato da Calciomercato.it ha espresso la volontà di continuare la sua avventura sulla panchina del Penarol.