CALCIOMERCATO JUVENTUS MATUIDI / Da addio quasi certo a pilastro fonamentale di Maurizio Sarri. Il percorso di Blaise Matuidi sembrava ad un passo dall'interruzione durante il calciomercato estivo, ma a suon di abnegazione e buone prestazioni il centrocampista francese ha convinto l'allenatore della Juventus, guadagnandosi anche la nuova fiducia dirigenziale.

In scadenza a giugno 2020, l'exè in odore di rinnovo con il bianconeri, ma può comunque vantare diverse pretendenti che non hanno ancora intenzione di mollare la presa. In passato si è parlato di un possibile ritorno a Parigi, ma anche di sirene esotiche e inglesi. Secondo 'mercato365.com', ilsta monitorando la situazione e vorrebbe tentare il centrocampista francese con un contratto pluriennale e un ingaggio molto elevato.