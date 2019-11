BAGNI ANCELOTTI DE LAURENTIIS MERCATO CONTE/ Dai problemi di Ancelotti, alle possibilità scudetto di Conte fino al mercato. Questi e altri i temi contenuti nell'intervista rilasciata in esclusiva a Calciomercato.it da Salvatore Bagni, ex centrocampista dei partenopei e dei nerazzurri.

Dopo 11 giornate di campionato, Napoli a -11 dalla Juventus capolista e fuori dalla zona Champions League. Cosa succede ai partenopei?

"Bella domanda. Quest'anno è iniziato male. Intanto Koulibaly, leader della difesa, è arrivato fuori condizione dalla Coppa d'Africa e la squadra ne ha risentito molto. Allan non è stato quello dello scorso anno, poi si è parlato tanto del possibile arrivo di Icardi e magari questo ha influito sul rendimento di Milik. Il vero Napoli finora l'ho visto solo contro il Liverpool, nelle altre gare sono mancati personalità, coraggio, cattiveria. Inoltre, ci si aspettava di più da qualche giocatore nuovo".

Si riferisce a Lozano e Manolas?

"Non voglio fare i nomi. Lozano qualche volta ha giocato anche fuori ruolo, comunque è un ottimo giocatore".

Mercato sbagliato?

"No.

Forse Carlo voleva prima James Rodriguez rispetto a Lozano, ma non ne sono certo".

Ancelotti ad inizio stagione aveva parlato di scudetto. Secondo lei, il tecnico è da mettere in discussione?

"Sicuramente il ritardo è pesante, forse Juventus e Inter sono irraggiungibili e bisogna recuperare anche posizioni in chiave Champions. La delusione è grande, ma Carlo a mio avviso non può essere discusso, ci può stare che le cose non vadano come un allenatore vorrebbe".

Il presidente De Laurentiis ha mandato la squadra in ritiro, Ancelotti si è detto contrario. Non crede che il rapporto tra i due sia un pò incrinato?

"No. E' già successo con altri allenatori. Io comunque sono contrario al ritiro, ma ogni tanto è giusto che il Presidente prenda in mano la situazione".

Insomma, di chi è la colpa?

"Le colpe vanno divise tra allenatore, giocatori e società. Sono un blocco unico".

L'Inter di Conte può vincere lo scudetto?

"Certo che può vincerlo e lo sta dimostrando. Quello che sta mancando al Napoli in questo momento è proprio il carattere dell'Inter, una squadra che gioca fino all'ultimo secondo".

Quindi dipende dall'allenatore?

"No, in campo vanno i giocatori".