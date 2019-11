RAZZISMO BALOTELLI CASTELLINI / Mario Balotelli non ci sta: dopo la reazione ai cori razzisti durante Verona-Brescia, l'attaccante delle Rondinelle continua ad essere protagonista sui social dove risponde alle parole di Luca Castellini, capo ultrà degli scaligeri.

Il tifoso dell'Hellas aveva dichiarato: "Balotelli, che è un giocatore finito, ha deciso ieri, spinto secondo me da qualcuno e qualcosa, di fare quella pagliacciata e lanciare il pallone in curva".

Tutte le news sulla Serie A: CLICCA QUI!

Parole stigmatizzate dal calciatore con una storia su Instagram in cui Balotelli attacca: "Qua amici miei non c'entra più il calcio... state insinuando a situazioni sociali e storiche più grandi di voi, piccoli esseri. Qua state impazzendo... svegliatevi ignoranti, siete la rovina. Però quando Mario faceva e vi garantisco farà ancora gol per l'Italia vi sta bene, vero?"