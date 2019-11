REAL MADRID CITY BALE STERLING / Ha davvero del clamoroso l'indiscrezione riportata da 'Sky Sports UK'. Secondo il canale satellitare britannico, infatti, nelle prossime settimane il Real Madrid invierà i propri emissari all'estero per visionare da vicino Raheem Sterling con la nazionale inglese. Fin qui nulla di così eclatante, visto che stiamo parlando di uno dei migliori club al mondo e di uno degli attaccanti più forti in circolazione.

A destare scalpore è invece l'offerta che starebbe preparando il club spagnolo, pronto a mettere sul piatto della bilancia il cartellino di Gareth Bale e 81 milioni di euro. Una proposta folle, in grado di infiammare le prossime mosse di calciomercato, che potete seguire cliccando qui.

Dopo un buon avvio di stagione almeno a livello personale, l'ex Tottenham è incappato nella solita spirale di infortuni e incomprensioni che hanno portato ad una rottura con la dirigenza e con lo staff tecnico. Sfumato in estate, l'addio sembra ora inevitabile e Florentino Perez spera di poter giocarsi la carta Bale per arrivare ad un calciatore corteggiato già in passato, con tanto di incontro tra il club blanco e gli agenti di Sterling.