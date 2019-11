JUVENTUS MILAN MUSACCHIO CASTILLEJO SUSO / Non giungono buone notizie per Stefano Pioli in vista della delicata trasferta di Torino sul campo della Juventus. Come riportato da 'Tuttosport', Suso e Castillejo restano in forte dubbio per il big match di domenica sera. L'ex Genoa si sottoporrà oggi agli esami strumentali, ma le sensazioni non sono positive.

L'allenatore rossonero potrebbe così lanciare dal primo minuto, o in alternativa.

Anche Musacchio è alle prese con un infortunio muscolare all'adduttore della gamba destra e resta a forte rischio. Al suo posto potrebbe essere riproposto Duarte, mentre Caldara è per ora recuperato solo per la panchina dopo il lunghissimo stop.