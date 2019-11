NAPOLI-SALISBURGO DIRETTA CHAMPIONS LIVE CRONACA TEMPO REALE GRUPPO E ANCELOTTI RITIRO HAALAND - La sconfitta patita nell'ultimo turno del campionato di Serie A, sul campo della Roma per 2-1, si fa ancora sentire e il presidente Aurelio De Laurentiis ha deciso di spedire la squadra in ritiro, nonostante il parere contrario dell'allenatore Carlo Ancelotti. Ma Napoli-Salisburgo, partita valida per la quarta giornata del gruppo E di Champions League, è l'occasione giusta per i campani di rifarsi dopo un periodo di appannamento.

Di contro, però, gli austriaci di Jesse, che guidano la classifica in campionato, sono pronti a fare lo sgambetto ai padroni di casa per raggiungerli in classifca. E puntanto sul giovane bomber, e uomo, Erling Braut, capocannoniere della competizione con 6 gol realizzati. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match dello stadio 'San Paolo'.

FORMAZIONI UFFICIALI NAPOLI-SALISBURGO

NAPOLI (4-4-2): Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Callejon, Fabian Ruiz, Zielinski, Insigne; Mertens, Lozano. All. Ancelotti

SALISBURGO (4-4-2): Coronel; Kristensen, Pongracic, Onguene, Wober, Ulmer; Minamino, Junuzovic, Szobolszlai; Haaland, Hwang. All. Marsch

CLASSIFICA GRUPPO E: Napoli 7 punti; Liverpool 6; Salisburgo 3; Genk 1