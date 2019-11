CALCIOMERCATO BRESCIA DIEGO LOPEZ PENAROL ESONERATO CORINI CELLINO - Non sarà Diego Lopez, a meno di clamorosi ribaltoni, il prossimo allenatore del Brescia, che ieri sera ha esonerato Eugenio Corini dopo la sconfitta sul campo del Verona. Il presidente delle 'Rondinelle', Massimo Cellino ha puntato con decisione sul tecnico del Penarol, già insieme a Cagliari, ma i suoi sforzi sono stati vani.

Stando, infatti, alle indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it la frenata registrata questa mattina si è trasformata in un rifiuto, a questo punto definitivo: Diego Lopez ha espresso la volontà di continuare la sua avventura sulla panchina del Penarol, squadra in piena lotta per la vittoria del campionato. Resta in lizza per la panchina dei lombardi Fabio, ex allenatore di Verona e