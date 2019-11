NAPOLI ANCELOTTI CALCIOMERCATO / Napoli sotto processo: dal campo a staff e dirigenza, nessuno è esente da critiche visto il pessimo inizio di stagione degli azzurri.

Anche di questo ha parlato in conferenza stampa Carloche ha voluto difendere le operazioni fatte in sede di campagna acquisti, ribadendo l'opinione espressa ad agosto quando parlò di un "mercato da 10": "Non cambio idea sul mercato. I giocatori che sono arrivati stanno facendo tutto bene: non è un problema di qualità ma bisogna trovare più continuità".

