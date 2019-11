BAYERN MONACO TEN HAG ALLEGRI / La risoluzione consesuale tra Bayern Monaco e Kovac ha lasciato un vuoto importante sulla panchina di uno dei maggiori club europei. La dirigenza tedesca si sta interrogando sulla scelta da compiere e si trova sostanzialmente di fronte ad un bivio: affidarsi ad un traghettatore (Flich, Klose o altri profili) e rimandare la scelta di un big a fine stagione oppure affidarsi subito ad uno dei grandi allenatori liberi sul mercato (Allegri e Mourinho su tutti).

Nei giorni scorsi, ci sono stati dei contatti con ten Hag , ma riportare in Baviera il tecnico olandese a stagione in corso non è così semplice.

Secondo quanto appreso da Calciomercato.it, l'allenatore dell'Ajax ha detto sì all'approdo in Germania a fine stagione, ma ha alcune perplessità sull'opportunità di lasciare il progetto aiacide in corso d'opera. Abbandonare la barca in piena corsa per la qualificazione agli ottavi di Champions e con una Eredivisie decisamente alla portata in virtù dei sei punti di vantaggio sull'Az e degli otto sul Psv potrebbe rivelarsi un pericoloso boomerang. Un rischio che il 49enne potrebbe decidere di assumere solamente senza mettere con le spalle al muro l'Ajax che, almeno ad oggi, è fortemente restio a liberare il suo condottiero a stagione in corso. Se passerà la strategia dell'attesa, ten Hag ha buonissime possibilità di diventare il prossimo allenatore del Bayern, in caso contrario non è affatto da escludere un assalto decisivo ad Allegri per affidarsi subito ad un top manager.