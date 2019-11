Serie A 2019/2020, palinsesto e programmazione su DAZN

SERIE A DANZ PROGRAMMAZIONE / Il campionato di Serie A entra nel vivo, Juventus e Inter sembrano aver avviato una corsa a due per la conquista dello scudetto ma è ancora presto per escludere che altre squadre possano rientrare. Meno di un terzo delle gare giocate finora, la stagione è ancora lunga. Da qui alla fine del girone d'andata, numerosi impegni in rapida successione per tutte le squadre, considerando anche i match europei. Come sempre, per quanto riguarda il campionato, programmazione divisa tra Sky e DAZN. La nuova emittente streaming, come noto, ha tre match a giornata a disposizione: di norma, l'anticipo del sabato sera alle 20.45, il match domenicale delle 12.30 e uno dei tre match pomeridiani, sempre di domenica, alle ore 15. Programmazione che sarà modificata per i turni infrasettimanali e per esigenze particolari delle squadre.

Serie A 2019/2020, programmazione su DAZN fino alla 16a giornata

Finora, la calendarizzazione e programmazione delle partite è stata compiuta fino alla 16a giornata di campionato, in programma per il weekend tra sabato 14 e domenica 15 dicembre.

Ecco il palinsesto su DAZN per la Serie A fino a quella data:

DODICESIMA GIORNATA

sabato 9 novembre, ore 20.45: NAPOLI-GENOA

domenica 10 novembre, ore 12.30: CAGLIARI-FIORENTINA

domenica 10 novembre, ore 15.00: UDINESE-SPAL

TREDICESIMA GIORNATA

sabato 23 novembre, ore 20.45: TORINO-INTER

domenica 24 novembre, ore 12.30: BOLOGNA-PARMA

domenica 24 novembre, ore 15.00: VERONA-FIORENTINA

QUATTORDICESIMA GIORNATA

sabato 30 novembre, ore 20.45: FIORENTINA-LECCE

domenica 1 dicembre, ore 12.30: JUVENTUS-SASSUOLO

domenica 1 dicembre, ore 15.00: LAZIO-UDINESE

QUINDICESIMA GIORNATA

sabato 7 dicembre, ore 20.45: LAZIO-JUVENTUS

domenica 8 dicembre, ore 12.30: LECCE-GENOA

domenica 8 dicembre, ore 15.00: SPAL-BRESCIA

SEDICESIMA GIORNATA

sabato 14 dicembre, ore 20.45: GENOA-SAMPDORIA

domenica 15 dicembre, ore 12.30: VERONA-TORINO

domenica 15 dicembre, ore 15.00: BOLOGNA-ATALANTA