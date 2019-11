NAPOLI-SALISBURGO MANOLAS / “Non voglio parlare della decisione della società ma solo della partita. Non capisco tutti questi drammi: abbiamo giocato 14 partite di cui 6 solo io e Koulibaly, a parte le prime due abbiamo faticato solo con la Roma". Così Kostas Manolas, alla vigilia della sfida di Champions contro il Salisburgo, ha commentato il delicato momento del Napoli.

Il greco si è poi soffermato sulle difficoltà della difesa e sulle critiche ricevute in questo periodo: "Vedo troppa confusione, si difende e si attacca in undici, non dipende da uno o due giocatori. Dobbiamo fare tutti meglio: asiamo entrati male in campo, anche nella ripresa non siamo riusciti a reagire. La ricetta? Serve più fame e cattiveria. Non c’è nessuna partita facile: abbiamo tanti buoni giocatori, dobbiamo migliorare".