NAPOLI DE LAURENTIIS ANCELOTTI RITIRO CALCIOMERCATO / Il Napoli continua a deludere. Il ko con la Roma ha aumentato i dubbi da parte della tifoseria, e non solo, sul percorso degli azzurri in questa stagione. Il presidente degli azzurri ha parlato della situazione, del ritiro, del calciomercato e non solo. Ecco le parole del patron a 'Radio Kiss Kiss Napoli': "Negli ultimi 18 mesi abbiamo fatto 13 nuovi innesti, ma nel ritiro estivo non tutti hanno potuto lavorare insieme per creare una amalgama positiva. Non abbiamo avuto una squadra già pronta ai nastri di partenza e abbiamo sofferto questa situazione. Un allenatore non può mandare in ritiro la squadra, deve farlo la società. E la squadra sarà in ritiro fino a domenica mattina quando alcuni risponderanno alle convocazioni delle loro nazionali. Il ritiro non è una punizione, ma un’occasione per conoscersi meglio. A Roma c’era un’aria di bastonatura globale perché non è stato permesso ad Ancelotti di stare in panchina per una stupidità ed un'ottusità di regolamento".

IL MOMENTO - "Non mi preoccupano i 18 punti in classifica, vedo un bel groppone che alla fine è tutto lì. Credo che noi abbiamo avuto dei ritardi dovuti al fatto che alcuni uomini chiave hanno fatto tardi la preparazione, penso a Koulibaly, a Lozano.

Poi Milik si è infortunato ed abbiamo subito altri problemi. Quando vedo con la Roma prendere due rigori in area, rimango stupido. Evidentemente manca la concentrazione. Il ritiro? Non è punitivo, ma costruttivo. Quando si viaggia in aereo vedo una squadra coesa e vorrei che questa coesione contaminasse tutti. In Serie C facevamo dei giochi di società divertentissimi. E' in ritiro che scappa il concetto di solidarietà, 'Uno per tutti, tutti per uno'".

CALCIOMERCATO - "Se prenderemo un terzino destro? Noi siamo a posto, abbiamo anche Hysaj su quella fascia, abbiamo Di Lorenzo e Maksimovic che ha giocato in quel ruolo. Non credo ci sia questo bisogno. Poi il mercato si fa anche quando ti capitano occasioni che non vuoi perdere assolutamente. Sono ragionamenti che si fanno in itinere, anche se abbiamo sempre affermato che gennaio è un mercato di riparazione. Ci possono essere dei giovani che possono essere dati, magari non ancora innestabili per il resto di questa stagione ma inseribili in un contesto conoscitivo affinché nel ritiro estivo possano prendere posto in una formazione sempre più gagliarda, ringiovanita e di livello".

MESSAGGIO AI TIFOSI - "Cari tifosi non preoccupatevi. Noi siamo qui a lavorare per voi, non c'è da abbattersi. Ogni tanto va preso in mano il timone, trovare la vecchia rotta. Noi siamo qui a difendere i vostri e i nostri interessi affinché i colori azzurri diventino sempre più importanti".