CHELSEA CALCIOMERCATO APPELLO BLOCCO LAMPARD / Inizio positivo per il Chelsea in questa stagione. I 'Blues' stanno spazzando via le incognite legate soprattutto all'addio di Hazard e alla prima vera esperienza di Frank Lampard, che non ha avuto la possibilità di agire sul calciomercato.

In estate, infatti, il club londinese ha scontato la prima delle due sessioni bloccate imposte dallaa causa delle irregolarità nel tesseramento di giovani calciatori all'estero.

Come riporta lo 'Standard', però, le cose potrebbero cambiare a favore del Chelsea. Il prossimo 20 novembre, infatti, i 'Blues' saranno ascoltati dal CAS (l'Arbitrato per lo Sport) e verrà discusso l'appello presentato dai londinesi contro il blocco del mercato. La richiesta del club londinese sarà quella di ricevere lo stesso trattamento riservato anche al Manchester City, multato per 315mila sterline. Il verdetto arriverà in ogni caso prima dell'apertura della sessione invernale, con Lampard che spera quindi di poter fare qualche operazione interessante per dare la svolta alla sua stagione. Una possibilità che potrebbe coinvolgere anche la Serie A, in particolare la Roma e l'operazione Zappacosta.