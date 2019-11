CALCIOMERCATO UDINESE GOTTI ALLENATORE ZENGA BALLARDINI / L'Udinese esce prepotentemente dal momento di crisi espugnando il campo del Genoa. Dopo gli 11 gol incassati contro Atalanta e Roma, i friulani risorgono anche grazie a Luca Gotti, allenatore in seconda che ieri ha guidato la squadra dopo l'esonero di Tudor. L'ex collaboratore di Sarri(che poteva andare alla Juve), però, non ha intenzione di fare il 'titolare': "Non succederà.

Mi sono messo a disposizione per trovare la soluzione migliore senza urgenza, quando sarà il momento tornerà a fare il mio lavoro".

Gotti è stato categorico, l'Udinese continua a lavorare per trovare l'erede di Tudor. Come riporta 'La Gazzetta dello Sport', i nomi attualmente favoriti sono quelli di Walter Zenga e Davide Ballardini. Non solo, perché per i bianconeri ci sono anche altre opzioni, che però al momento partono decisamente dietro: parliamo di Pasquale Marino, Luigi Di Biagio e Massimo Carrera. Chiunque arriverà, Gotti sa già quale sarà il suo consiglio: "L'Udinese di quest'anno non è come quella delle stagioni passate, abbiamo grandi potenzialità e non solo fisiche".