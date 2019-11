Serie A, classifica senza VAR: Inter a -4 dalla Juve e +1 sulla Roma

SERIE A CLASSIFICA SENZA VAR / In attesa del posticipo di stasera tra Spal e Sampdoria, torna l'appuntamento settimanale con la classifica senza Var, rubrica ideata da Calciomercato.it che mette a confronto la graduatoria reale di Serie A con una ipotetica, realizzata non tenendo conto delle decisioni cambiate con la video assistenza. Nell'undicesima giornata di campionato, ci sono stati un paio episodi che hanno costretto i direttori di gara a giudicare diversamente dopo aver visto il monitor a bordocampo. Nel primo anticipo tra la Roma ed il Napoli, le immagini hanno evidenziato un fallo di mano di Callejon che ha spinto Rocchi a fischiare il rigore per i giallorossi, poi sbagliato da Kolarov.

Serie A, 11esima giornata: risultati e classifica senza Var

Nella sfida tra le neopromosse, invece,è stato costretto a fare marcia indietro annullando il penalty e l'espulsione perdopo il contatto con Salcedo.

Roma-Napoli 2-1

Bologna-Inter 1-2

Torino-Juventus 0-1

Atalanta-Cagliari 0-2

Genoa-Udinese 1-3

Lecce-Sassuolo 2-2

Verona-Brescia 3-1

Fiorentina-Parma 1-1

Milan-Lazio 1-2

Spal-Sampdoria stasera

CLASSIFICA REALE: Juventus punti 29, Inter 28, Roma 22, Atalanta 21, Cagliari 21, Lazio 21, Napoli 18, Fiorentina 16, Verona 15, Parma 14, Udinese 13, Milan 13, Bologna 12, Torino 11, Sassuolo* 10, Lecce 10, Genoa 8, Brescia* 7, Spal* 7, Sampdoria* 5.

*Una partita in meno

CLASSIFICA SENZA VAR: Juventus punti 29, Inter 25, Roma 24, Atalanta 21, Napoli 20, Cagliari 19, Lazio 19, Parma 16, Udinese 15, Verona 15, Fiorentina 13, Bologna 13, Milan 13, Torino 11, Lecce 11, Genoa 10, Sassuolo* 10, Brescia* 7, Spal* 6, Sampdoria* 4.

*Una partita in meno