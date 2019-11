CALCIOMERCATO JUVENTUS BENTANCUR / Rodrigo Bentancur si sta ritagliando sempre più spazio nella Juventus targata Maurizio Sarri in attesa della 'specializzazione' in una precisa zona di campo. Nel derby con il Torino è stato utilizzato da mezzala - ruolo a lui più congeniale - mentre nella pretendete sfida con il Genoa l'ex Boca Juniors ha agito da playmaker davanti la difesa complice anche l'assenza di Pjanic.

Inoltre, con Inter e Lokomotiv, il 22enne uruguaiano ha giostrato dietro le punte nel rombo bianconero.

Bentancur piace a Sarri per le sue caratteristiche e duttilità, anche se per la dirigenza campione d'Italia non sarebbe un incedibile la prossima estate come riporta 'Tuttosport'. La Juventus inizierebbe a trattare per un'eventuale cessione del giocatore per una cifra non inferiore ai 45 milioni di euro, con Barcellona e Manchester City che seguono con attenzione il classe '97 e soprattutto l'estimatore Guardiola. Bentancur ha rinnovato nei mesi scorsi fino al 2024 a 2,5 milioni d'ingaggio a stagione, con il 50% di una futura rivendita che finirebbe nelle casse del Boca Juniors.