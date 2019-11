DIRETTA SPAL SAMPDORIA - La Sampdoria fa visita alla Spal nel monday night dell'undicesima giornata del campionato di Serie A in un delicato scontro diretto in chiave salvezza. Da una parte i blucerchiati di Ranieri cercano la vittoria che permetterebbe loro di abbandonare l'ultimo posto in classifica e agganciare i 'cugini' del Genoa; dall'altro i ferraresi di Semplici penultimi hanno bisogno di un successo per uscire dalla zona retrocessione.

Calciomercato.it vi offre il match del 'Mazza' in tempo reale.

FORMAZIONI UFFICIALI

SPAL (3-5-2): Berisha; Igor, Vicari, Tomovic; Strefezza, Murgia, Valoti, Kurtic, Reca; Moncini, Petagna. All. Semplici

SAMPDORIA (4-3-1-2): Audero; Depaoli, Ferrari, Colley, Murru; Vieira, Ekdal, Jankto; Thorsby; Bonazzoli, Gabbiadini. All. Ranieri

CLASSIFICA: Juventus punti 29, Inter 28, Roma 22, Atalanta 21, Cagliari 21, Lazio 21, Napoli 18, Fiorentina 16, Verona 15, Parma 14, Udinese 13, Milan 13, Bologna 12, Torino 11, Sassuolo* 10, Lecce 10, Genoa 8, Brescia* 7, Spal* 7, Sampdoria* 5.

*Una partita in meno