p>CALCIOMERCATO INTER MANDRAGORA / Non solo Rodrigo De Paul, alla dirigenza dell'piace anche un altro giocatore dell’: si tratta di Rolando, centrocampista classe 1997 ex. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui

L'ex capitano dell'Under 21 azzurra rappresenta l'identikit perfetto per il processo di italianizzazione della rosa nerazzurra messo a punto da Marotta e Conte al loro arrivo all'Inter. Secondo quanto riportato dal 'Corriere dello Sport', la 'Beneamata' lo prenderebbe violenteri ma deve fare i conti con la concorrenza proprio della Juventus: i bianconeri infatti non hanno mai smesso di monitorarlo e potrebbero contare su un’opzione “morale” nel caso decidesse di riprenderlo.