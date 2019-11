BARCELLONA-SLAVIA PRAGA DIRETTA CHAMPIONS LEAGUE CRONACA LIVR TEMPO REALE GRUPPO F - Dopo la cocente sconfitta nella Liga contro il Levante nell'ultimo turno di campionato, per la quarta giornata del gruppo F di Champions League il Barcellona ospita lo Slavia Praga. Un vero e proprio testacoda, con la squadra di Ernesto Valverde desiderosa di tornare alla vittoria e mettere, contestualmente, una serie ipoteca per il passaggio agli ottavi di finale delle massima competizione europea per club.

Di contro, i cechi di Jindrichhanno l'ultima occasione per rimanere in gara, anche in ottica Europa League. Calciomercato.it vi offre la cronaca del match del 'Camp Nou'.

BARCELLONA (4-3-3): Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Jordi Alba; Vidal, Busquets, De Jong; Messi, Dembelé, Griezmann. All.Valverde

SLAVIA PRAGA (4-2-3-1): Kolar; Coufal, Kudela, Frydrych, Boril; Soucek, Traoré; Sevcik, Stanciu, Olayinka; Masopust. All.Trpisovsky

CLASSIFICA GRUPPO F: Barcellona 7 punti; Inter e Borussia Dortmund 4; Slavia Praga 1