CAPELLO ALLEGRI BAYERN MONACO MANCHESTER / Ribaltone sulla panchina del Bayern Monaco. Niko Kovac è stato esonerato dalla panchina dei bavaresi, arrivati all'ultima goccia dopo il pesante 1-5 contro l'Eintracht Francoforte.

Tra i nomi in pole per i tedeschi c'è anche Massimiliano, per cui però da tempo si parla anche di

Per restare aggiornato con tutte le news legate al mercato e non solo CLICCA QUI!

Per l'ex allenatore della Juventus si prospetta una scelta importante e Fabio Capello ha provato a consigliarlo: "Al Bayern Monaco sarebbe molto più facile vincere, ma dopo quello che è successo ad Ancelotti al Bayern non so se un allenatore italiano sia ben voluto - ha detto a 'Radio Anch'io lo Sport' -. Forse c'è qalcosa che non funziona nel rapporto italotedesco. L'Inghilterra è affascinante, io se dovessi scegliere sposerei il Manchester".