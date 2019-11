NAPOLI SALISBURGO ULMER /Un Napoli in profonda crisi in campionato (e a rischio ritiro), ospita domani al San Paolo il temibile Salisburgo di Jesse Marsch: il paradosso è che, nonostante i numeri dei partenopei siano i peggiori in Serie A dal 2011, con una vittoria il gruppo di Ancelotti si qualificherebbe agli ottavi di Champions League con due giornate di anticipo, un risultato storico. La sfida, però, non sarà semplice, come ha già dimostrato il match d'andata: gli austriaci arrivano carichi e venderanno cara la palle. Ne abbiamo parlato, in esclusiva per Calciomercato.it, col loro capitano, Andreas Ulmer.

Andreas, nel match della Red Bull Arena ha trovato un Napoli diverso rispetto alla stagione scorsa?

"No, assolutamente no. Nessuna differenza. Gli azzurri restano una squadra forte nel possesso palla, con tecnica e tattica di alto livello e intelligente nelle situazioni decisive".

Gli azzurri hanno concluso la vostra incredibile striscia di imbattibilità in casa.

"Per me, in fondo, non è così importante aver interrotto la nostra striscia di imbattibilità. Ciò che davvero mi infastidisce è aver perso un'importante sfida di Champions in una maniera un po' sfortunata".

Napoli-Salisburgo, ESCLUSIVO Ulmer: "Haland? È incredibile..."

Ora cosa ti aspetti per il match del San Paolo?

"Dobbiamo far punti e restare in corsa per il secondo posto del girone. Sarà difficile, ovviamente, perché il Napoli al San Paolo è ancora più forte rispetto a quando gioca in trasferta".

Nel vostro gruppo, quest'anno, sta brillando Erling Haland: vi aspettavate quest'esplosione del suo talento?

"Quello che posso dire è che Erling è un eccellente attaccante con abilità incredibili. È uno dei migliori calciatori che abbia mai visto a quell'età, e il suo comportamento è altamente professionale. Sono felice che giochi con noi, al Salisburgo, e non in un altro club".

