ITALIANS PAGELLE / Su Calciomercato.it torna l'appuntamento settimanale con Italians: ecco le pagelle dei principali giocatori italiani all'estero e i top ed i flop dell'ultimo turno di campionato. Sono tanti i sorrisi italiani che arrivano dall'estero, in quest'ultimo week-end calcisitico. Fra tutti Alino Diamanti, che ha trovato il primo gol in Australia nell'importante vittoria in rimonta ottenuta dal suo Western United. Benissimo anche Sannino in Ungheria e Stramaccioni in Iran: vittorie per entrambi e classifiche che adesso sorridono, dopo due avvii complicati. Macheda non basta al Panathinaikos, ma il ritorno al gol fa ben sperare in vista delle prossime partite. Fermo il campionato cinese.

ITALIANS, DA STRAMACCIONI A MACHEDA: LE PAGELLE DEGLI ITALIANI ALL'ESTERO

PREMIER LEAGUE

JORGINHO (Chelsea) 6 - Meraviglioso l'assist confezionato per il vantaggio firmato dal solito Abraham al 5' della partita contro il Watford. Nella ripresa però combina una frittata, con un fallo in area che consente a Deulofeu di accorciare le distanze. Finisce 1-2 per i Blues comunque.

ADAM MASINA (Watford) 5 - Soffre in fase di copertura sugli attacchi ospiti. In fase offensiva è invece poco proficuo. Il derby con Jorginho ed Emerson Palmieri lo vede sconfitto.

EMERSON PALMIERI (Chelsea) 6 - Cavalca la fascia a supporto della manovra avvolgente del Chelsea, ma senza lasciare l'impronta. Senza troppi affanni in difesa.

NON HANNO GIOCATO: Patrick Cutrone (Wolverhampton), Moisa Kean (Everton), Angelo Ogbonna (West Ham).

LIGUE 1

NON HANNO GIOCATO: Pietro Pellegri (Monaco), Marco Verratti (Psg).

BUNDESLIGA

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 5,5 - Il pareggio di Brema lo vede titolare e in campo per 64', prima di essere sostituito da Frantz. Sua una bella conclusione dal limite a fine primo tempo, col pallone che però esce di poco a lato. Poco altro però.

NON HANNO GIOCATO:

LIGA

FEDERICO BARBA (Valladolid) 6,5 - Torna titolare, nel successo rotondo ottenuto in casa contro il Maiorca.

Propositivo sulla fascia sinistra nel ruolo di terzino, bravo anche in marcatura. Finisce 3-0, che sia la partita del rilancio per lui?

NON HANNO GIOCATO: Cristiano Piccini (Valencia).

CINA

La Super League cinese riprenderà il 22 novembre con la 28ima giornata.

RESTO DEL MONDO

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) 7 - Mette a segno il primo gol nella terra dei canguri, che riapre la partita dopo i primi 7' di nebbia totale per il suo Western United. Da 2-0 per il Melbourne Victory al 2-3 finale, il merito è soprattutto suo.

DAVIDE LANZAFAME (Honved) 7 - Segna ancora, e lo fa al 6' spianando la strada al 2-1 finale sul campo del Puskas Academy. Da quando è tornato lui, l'Honved si è rilanciato. Ancora -7 dalla capolista: ma la sfida è ormai lanciata?

DANIELE VERDE (AEK) 5,5 - 67' in campo al centro del terzetto offensivo alle spalle dell'unica punta Oliveira. La partita termina 3-2 per l'AEK, ma la scossa arriva soprattutto dopo la sua sostituzione con Albanis.

FEDERICO MACHEDA (Panathinaikos) 7 - Porta temporaneamente in vantaggio i suoi sul campo del PAOK, al minuto 87, e la partita sembra essere risolta. Dopo 10' minuti di recupero però i padroni di casa la riacciuffano su calcio di rigore. E il risultato finale è di 2-2. Il suo ritorno al gol è però importante.

NON HANNO GIOCATO: Sebastian Giovinco (Al-Hilal), Daniele De Rossi (Boca Juniors),

DALLA PANCHINA:

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 7 - Era importante vincere, contro una squadra distante 7 punti in classifica, e il suo Honved l'ha fatto. 2-1 esterno sul Puskas Academy e classifica che adesso comincia a farsi decisamente più interessante. Anche se il ritardo dal Mol Fehervar in testa alla classifica è di 7 punti.

ANDREA STRAMACCIONI (Esteghlal FC) 7,5 - Ne rifila addirittura quattro nella trasferta contro il Tractor-Sazi. Il suo cammino, iniziato in salita fra vicende extracalcistiche e risultati che stentavano ad arrivare, si sta incanalando decisamente su binari favorevoli adesso. In classifica risale ancora, a -2 proprio dal Tractor secondo e a -4 dalla capolista.

ITALIANS - TOP E FLOP 3 ITALIANI ALL'ESTERO

FLOP

VINCENZO GRIFO (Friburgo) 5,5

DANIELE VERDE (AEK) 5,5

ADAM MASINA (Watford) 5

TOP

GIUSEPPE SANNINO (Honved) 7

ALESSANDRO DIAMANTI (Western United) 7

ANDREA STRAMACCIONI (Esteghlal FC) 7,5