CALCIOMERCATO INTER GABIGOL FLAMENGO / E' partito il conto alla rovescia per la finale di Copa Libertadores, in programma il 23 novembre tra Flamengo e River Plate: uno dei protagonisti più attesi è sicuramente Gabigol, l'attaccante brasiliano dell'Inter vuole coronare al meglio una stagione indimenticabile. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui!

Dopo l'intervista concessa ai microfoni di Calciomercato.it dal presidente del Flamengo, arrivano altri importanti novità sul suo futuro.

Al termine della sfida vinta per 4-1 sul, è questa volta il vice presidente del club rossonero Marcosa sbilanciarsi sulla trattativa di mercato con l'Inter.

Ecco le sue parole: ''Deve decidere lui se vuole giocare nel Flamengo anche nel 2020. La data limite teoricamente è l’ultimo giorno di contratto, ma noi lo aspetteremo fino all’ultimo giorno dell’anno. Siamo nelle battute finali della stagione e lui è molto importante per il Flamengo. Queste operazioni così importanti, vanno portante avanti con calma. La priorità è Gabriel, lo vogliamo, ma dobbiamo aspettare la sua decisione. Con l’Inter la trattativa è avviata, le operazioni sono già a buon punto dopo la proposta che ha fatto il Flamengo. Adesso la decisione spetta a Gabriel''.