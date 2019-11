CALCIOMERCATO BRESCIA DIEGO LOPEZ ESONERATO CORINI PENAROL / Da Montevideo non arrivano buone notizie per il Brescia. Nonostante il pressing, secondo le ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, si registra una frenata per Diego Lopez.

L’allenatore, nonostante l’apertura del, non vorrebbe lasciare la squadra uruguaiana in un momento così delicato della stagione, in piena lotta per la conquista del campionato. Resta ancora uno spiraglio aperto per il presidente delle ‘Rondinelle’, Massimo, ma Lopez non vorrebbe venir meno alla parola data al massimo dirigente della sua attuale società, Jorge. Prossime ore decisive, in un senso o nell’altro. Tutte le news di calciomercato e non solo: Clicca Qui