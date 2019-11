CALCIOMERCATO JUVENTUS CHIELLINI / Voglioso di ritirarsi tra circa due anni dal calcio giocato, Giorgio Chiellini studia da dirigente. L'esperto difensore bianconero attualmente è fuori per un grave infortunio al ginocchio che lo terrà in disparte almeno fino a febbraio o marzo, quando, salvo imprevisti, tornerà a disposizione di Sarri per il rush finale.

Intanto, non ci sono solo risvolti negativi da questo suo lungo stop: clicca qui per restare aggiornato.

Chiellini, riporta 'Tuttosport', approfittando della pausa forzata, starebbe infatti osservando da vicino ogni mossa dei dirigenti bianconeri, considerata la sua volontà di intraprendere la carriera dirigenziale una volta chiusa quella da calciatore: già sabato sera il capitano era in tribuna, insieme ai vertici juventini, durante il derby vinto contro il Torino. Ulteriore segnale sulla sua volontà.