CALCIOMERCATO BOLOGNA IBRAHIMOVIC / Contatti avviati per il ritorno in Italia di Zlatan Ibrahimovic.

Reduce dall'esperienza in America, lo svedese, che si svincolerà a fine dicembre, ha già mostrato la sua voglia di approdare nuovamente in, dove, tra le altre, sognano di acquistarlo: clicca qui per restare aggiornato.

Come ribadito da Sabatini, Ibrahimovic al Bologna si può fare. Nei giorni scorsi, riporta la 'Gazzetta dello Sport', ci sarebbero stati contatti tra la dirigenza emiliana e il campione svedese. Stuzzicato dall'idea di raggiungere Mihajlovic, Ibrahimovic avrebbe rimandato la sua decisione: "A dicembre vi dirò tutto". Aiutato dagli sponsor e dagli eventuali proventi di merchandising, dal canto suo, il Bologna starebbe studiando la formula più idonea per l'accordo: contratto di sei mesi più opzione per un altro anno a circa 2 milioni di euro stagionali. La risposta di Ibra, intanto, è attesa a metà dicembre.