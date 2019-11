Brescia, oggi riunione decisiva per Diego Lopez: le ultime di CM.IT

CALCIOMERCATO BRESCIA DIEGO LOPEZ PENAROL ESONERO CORINI CELLINO / La sconfitta patita sul campo del Verona, è costata cara all’allenatore del Brescia Eugenio Corini: è di pochi minuti l’annuncio ufficiale del suo esonero.

Il presidente Massimoè già al lavoro per il sostituto: intermediari del club lombardo sono aper cercare di liberare Diegodal contratto che lo lega al

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

E, stando alle ultime indiscrezioni raccolte da Calciomercato.it, questa mattina ci sarà una riunione decisiva tra il tecnico uruguaiano e il presidente del Penarol per cercare una soluzione che soddisfi tutte le parti in causa. L’offerta di Cellino, già presidente di Lopez a Cagliari, è quella di un contratto fino a giugno con opzione per un’ulteriore stagione in caso di raggiungimento della salvezza. Brescia-Montevideo, asse caldissimo.