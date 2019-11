Milan-Lazio, Pioli tuona: "Ci vuole più rispetto per noi!"

MILAN LAZIO PIOLI CONFERENZA / Stefano Pioli fa i complimenti al Milan per la prestazione contro la Lazio. Nonostante la sconfitta, il tecnico emiliano è soddisfatto della sua squadra e nel postpartita non ha perso occasione per sottolineare i progressi.

In conferenza stampa, però, c'è stato spazio anche per una polemica nei confronti dei vertici del calcio italiano.

"E' un peccato per come abbiamo subito il gol. Che siamo un po' calati ci può anche stare, ma avere un giorno in più di riposo ha fatto la differenza per la Lazio. Chi fa i calendari dovrebbe rispettare di più il Milan", le parole di Stefano Pioli. Nel turno infrasettimanale della decima giornata, la squadra di Inzaghi ha affrontato mercoledì il Torino mentre i rossoneri hanno giocato giovedì con la Spal.