RAZZISMO VERONA BRESCIA BALOTELLI / La giornata di oggi si ricorderà per i cori razzisti ai danni di Mario Balotelli durante Verona-Brescia. Il club lombardo, con un duro comunicato stampa, condanna fermamente l'accaduto: "Il Brescia Calcio stigmatizza il comportamento di alcuni tifosi della squadra di casa che si sono resi protagonisti di un comportamento indegno e incivile ai danni di Balotelli - si legge - Non meno gravi sono apparse le dichiarazioni di alti rappresentati manageriali della società Hellas Verona, a televisioni ed orgni di stampa, nel tentativo di negare o minimizzare la gravità dell'accaduto.

Quanto accaduto non è stato infatti sentito solo dai giocatori del Brescia ma anche da quelli avversari e presumibilmente anche dal direttore di gara. A conferma di questo è giunta in questi minuti la notizia che anche gli ispettori federali presenti al Bentegodi hanno sentito i cori razzisti ai danni del nostro giocatore e pare siano intenzionati a chiedere un supplemento di indagine alla Procura Federale. Il Brescia calcio esprime tutta la sua indignazione per il fatto che, ancora oggi, possano verificarsi episodi di questo genere e di tale gravità. Questo pomeriggio è accaduto a un nostro giocatore ma sarebbe potuto accadere a chiunque altro di qualsiasi altra squadra e la condanna sarebbe stata egualmente ferma e decisa".