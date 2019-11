BRESCIA UFFICIALE CORINI ESONERATO COMUNICATO / Era nell'aria, ma ora c'è anche l'ufficialità. Eugenio Corini non è più l'allenatore del Brescia: fatale la sconfitta di oggi contro il Verona che tiene le 'rondinelle' al penultimo posto in classifica. A comunicare la decisione lo stesso club lombardo con una nota ufficiale sul proprio sito e su Twitter: "La Società’ Brescia Calcio comunica l’esonero del tecnico Eugenio Corini".

A questo punto per raccogliere l'eredità dell'ex centrocampista in testa c'è Diego: gli intermediari sono al lavoro aper liberare il tecnico uruguaiano dal, domani è prevista una riunione con il presidente del club uruguaiano per risolvere la questione. Come anticipato da 'calciomercato.it' , invece, nessun contatto con

Secondo 'Sky Sport', invece, l'alternativa per il Brescia si chiama Fabio Grosso, ex allenatore del Verona.