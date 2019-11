MILAN LAZIO BENNACER / Ancora una sconfitta per il Milan di Stefano Pioli. I rossoneri cadono sotto i colpi di Immobile e Correa .

In zona mista, al termine del match, è intervenuto: “Penso che il secondo tempo è stato più complicato per noi. Non è mancato lo spirito ma la concentrazione. Juve? Dobbiamo lavorare questa settimana per fare meglio ed essere pronti ad affrontare i bianconeri”.