MILAN LAZIO PIOLI / Il Milan esce sconfitto per 2-1 dal match casalingo con la Lazio e rimane attardato in classifica. Il tecnico rossonero Stefano Pioli sottolinea la prestazione dei suoi, pur criticando alcuni aspetti della gestione della gara: "La squadra è in crescita, per la nostra classifica e la nostra fiducia era importante vincere ma la prestazione l’abbiamo fatta, con tanto spirito - ha dichiarato a 'Sky Sport' - Abbiamo giocato contro una squadra molto forte, prendendoci dei rischi ma creando dei pericoli. La strada è giusta, ci stiamo avvicinando a un livello alto, anche se continuiamo a perdere contro le più forti. Dobbiamo pensare ad alzare il nostro livello di prestazione. Io ho visto una squadra che ha battagliato per 95 minuti, il risultato cambia l’atteggiamento mentale ma non ci siamo impauriti. Abbiamo commesso errori, dobbiamo essere più precisi e dovevamo sbagliare meno scelte. Sono situazioni in cui dobbiamo crescere, forse ho trovato la squadra un po’ impaurita e preoccupata quando sono arrivato, ma ora la squadra è convinta. Piatek e Leao insieme? Mi aspettavo di più dal portoghese. Volevo profondità e strappi uno contro uno con lui. Dobbiamo lavorare di più di squadra, la squadra si è sbattuta, abbiamo giocato giovedì e dovevo cambiare.

Ha grande potenziale, ma deve fare di più. Oggi il suo apporto non è stato all’altezza delle sue qualità. I subentrati male? Non è il momento di puntare il dito contro nessuno. Solo con il sacrificio e la collaborazione possono arrivare i risultati. Non avremo tantissimi campioni, ma siamo tutti ottimi giocatori. Lavorando con più passione e collaborazione, voglia di correre, ci possiamo togliere ancora delle soddisfazioni. L’essere giovani può incidere, ma ormai siamo giovani maturi che devono capire come si approcciano le partite. La squadra stasera ci ha creduto, abbiamo tirato più noi in porta di loro. Se subivamo il gol nel primo tempo ci poteva stare con la loro qualità. In quel momento topico del match una squadra che sta facendo quella prestazione non deve prendere un gol così. La squadra però è uscita con la testa bassa, ma anche convinta di aver fatto bene e di essere una squadra in crescita. Modulo? Oggi ho giocato a tre nel secondo tempo, perchédoveva copriree lo ha fatto bene. Ma non sono le posizioni, sono le letture. L’aspetto grave è come prendiamo il secondo gol, le coperture preventive erano giuste ma l’errore ci è costato la partita. La prestazione però è stata convincente, per voglia di lottare e costruire. Ce la siamo giocata alla pari con una squadra che se non arriva tra le prime 4 è una delusione per loro".