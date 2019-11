BRESCIA CORINI ESONERO CELLINO DIEGO LOPEZ / La 'fatal Verona' torna a colpire. Il Brescia è pronto a cambiare in panchina dopo l'ennesimo ko che relega le 'rondinelle' appena due punti sopra l'ultima in classifica.

Eugenio, infatti, è ormai sulla via dell'addio: come riporta 'Sky Sport', il tecnico è stato già esonerato e ora si attende solo l'annuncio ufficiale del club.

Una giornata decisamente negativa per il Brescia, oltre al risultato e agli episodi razzisti nei confronti di Balotelli. Ora Cellino è in contatto con Diego Lopez, suo pallino già ai tempi del Cagliari (prima capitano rossoblù, poi allenatore). L'uruguaiano è attualmente alla guida del Penarol, che avrebbe aperto nelle ultime ore. Proprio per questo l'esonero già consumato per Corini sarebbe un segnale importante della trattativa verso una soluzione positiva con Lopez.