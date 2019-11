Milan-Lazio, i social non perdonano: torna ad impazzare il #PioliOut

MILAN LAZIO PIOLIOUT SOCIAL / Il cambio di allenatore non sta portando i frutti sperati. Dopo il cambio in panchina Giampaolo-Pioli, infatti, i rossoneri hanno collezionato il misero bottino di una vittoria, un pareggio e due sconfitte. I tifosi del 'Diavolo' hanno ormai perso la pazienza, anche il tecnico emiliano non è riuscito a migliorare le cose.

La sconfitta di stasera contro la Lazio allontana ulteriormente il gruppo di testa e la zona, obiettivo dichiarato di inizio stagione.

Per le ultime notizie sul calciomercato---> clicca qui!

Il Milan resta fermo a quota 13 punti mentre i biancocelesti salgono a 21 e raggiungono Atalanta e Cagliari al quarto posto in classifica. La distanza di 8 punti è sintomatica del momento rossonero: sui social è tornato a impazzare senza pietà l'hashtag #PioliOut. Un grido che si era sollevato già prima dell'ufficializzazione dell'ex allenatore della Fiorentina. I sostenitori milanisti sono imbufaliti con la dirigenza e la squadra, non hanno intenzione di risparmiare nessuno. Oltre a #SusoOut, infatti, in questi minuti Twitter è stato preso d'assalto con il #PioliOut. Una presa di posizione netta da parte del popolo rossonero, che non è più disposto ad aspettare.