PAGELLE MILAN LAZIO VOTI / La Lazio espugna San Siro con Immobile e Correa. Al Milan non bastano le buone prove di Calhanoglu e del solito Theo Hernandez. LuisAlberto sale in cattedra. Ecco i voti:

MILAN

Donnarumma 6 - Non può nulla sul gol di Immobile e Correa. Attento nelle altre circostanze, soprattutto su Luis Alberto nella ripresa

Calabria 4,5 - Beccato dal pubblico per i tanti errori. Si fa infilare troppe volte e sbaglia cross facili.

Duarte 5 - Disattenzione fatale. Si perde Immobile in occasione del primo gol della serata

Romagnoli 5,5 - Salva su Correa nel primo tempo ma si fa infilare in occasione del gol del 2-1

Hernández 6,5 - Parte dal suo sinistro il gol dell'uno a uno. Solita spinta senza sosta sulla fascia

Paquetá 5 - Non è la sua serata, sbaglia tanti appoggi e non entra mai in partita. Dal 53' Leao 5 - Non riesce a cambiare marcia. Non incide per nulla nei minuti a disposizoine

Bennacer 6 - Inizia male ma cresce tanto man mano, recuperando molti paollini nel secondo tempo

Krunić 6,5 - E' un trattore,recupera diversi palloni, riparte e annulla Milinkovic-Savic. Kessie ora rischia grosso. Dall'85' Bonaventura s.v.

Castillejo 6,5 - Comincia bene l'ex Villarreal, salta l'uomo con facilità, creando superiorità numerica - Dal 35' Rebic 4,5 - Un'ora a disposizione dove non combina un bel nulla, dando ragione a chi lo ha lasciato in panchina

Piątek 6,5 - Ci mette lo zampino in occasione del gol del pareggio. Combatte più del solito ma non basta

Çalhanoğlu 6,5 - Corsa e lanci al bacio. Va vicinissimo al gol su corner. Nella ripresa sempre più al centro del gioco rossonero

All.: Pioli 5,5 - Il Milan cresce nel gioco ma esce ancora una volta sconfitto da San Siro. Non incide con i cambi

LAZIO

Strakosha 6,5 - Attento in occasione del tiro da fuori di Castillejo e nel corner di Calhanoglu. Non può nulla in occasione del gol

Bastos 5,5 - Si perde Piatek nell'uno a uno rossonero, la sua deviazione è decisiva per il pari.

Acerbi 6,5 - Fa a sportellate con Piatek.

Solita prova attenta del centrale della Lazio

Radu 5,5 - Il Milan con Castillejo sfonda soprattutto dalla sua parte. Meglio senza lo spagnolo

Lazzari 6,5 - Bella la sfida con Theo. Meglio in fase offensiva. E' suo l'assist per Immobile

Milinković-Savić 5 - Falloso e mai nel vivo del gioco. Krunic lo annulla - Dal 60' Parolo - Partita ordinata dell'esperto centrocampista biancoceleste, che dà il cambio ad uno spento Milinikovic-Savic

Leiva 5,5 - Ordinato nel primo tempo, riesce a dare una mano alla squadra in fase difensiva. Meno preciso nella ripresa

Luis ALberto 7,5 - La sua classe al servizio della squadra. E' suo l'assist illuminante per il gol di Correa

Lulić 6 - Cresce col passare della partita. Con l'uscita di Castillejo è più libero di attaccare, strappando così la sufficienza

Immobile 7 - Non si ferma più Ciro il Grande. Un super gol di testa anche a San Siro. Prima anche una traversa - Dal 60' Caicedo s.v. Dall'81 Cataldi s.v.

Correa 7 - Vederlo duettare con Luis Alberto e Immobile è un piacere per gli occhi. Freddo in occasione del gol del 2-1

All.: Inzaghi 6,5 - Solita formazione per la Lazio che espugna San Siro grazie ai suoi uomini di classe. Fa bene a sostituire Milinkovic-Savic ad inizio ripresa

Arbitro: Calvarese 6 - Gestisce bene i cartellini, non facendosi scappare di mano la partita

TABELLINO

Milan-Lazio 1-2

MILAN (4-3-3): Donnarumma G.; Calabria, Duarte, Romagnoli, Hernández; Paquetá, Bennacer, Krunić Castillejo, Piątek, Çalhanoğlu. A disp.: Donnarumma A., Reina; Caldara, Conti, Gabbia, Rodríguez; Biglia, Bonaventura, Kessie; Borini, Leão, Rebić. All.: Pioli.

LAZIO (3-5-2): Strakosha; Bastos, Acerbi, Radu; Lazzari, Milinković-Savić, Leiva, Luis ALberto, Lulić; Immobile, Correa. A disp.: Guerrieri; Luiz Felipe, Lukaku, Marušić, Patric, Vavro; Berisha, Cataldi, Jony, Parolo; Adekanye, Caicedo. All.: Inzaghi.

Arbitro: Calvarese di Teramo.

Marcatori: 25' Immobile (L), Piatek (M), 83' Correa

Ammoniti: 43' Milinkovic-Savic (L), 50' Duarte (M), 54' Krunic (M), 62' Acerbi (L) 64' Radu (L), 70' Leiva, 85' Bennacer

Espulsi: