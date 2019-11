BALOTELLI RAZZISMO BRESCIA VERONA / Questa domenica di Serie A è passata alle cronache, purtroppo, per l'ennesimo caso di razzismo negli stadi. È successo in Verona-Brescia, in cuiBalotelli ha fermato il gioco scagliando il pallone in curva dopo aver percepito dei cori nei suoi confronti.

Nel postpartita Juric Setti hanno negato di aver sentito i cori in questione, ma sul web sono cominciati a circolare diversi video del 'Bentegodi'.

Come quello pubblicato sui Instagram dallo stesso Balotelli, che scrive: "Grazie a tutti i colleghi in campo e non per la solidarietà avuta nei miei confronti e a tutti i messaggi ricevuti da voi tifosi. Grazie di cuore, avete dimostrato di essere veri uomini non come chi nega l’evidenza". Poi l'attaccante del Brescia rincara la dose nelle 'stories': "Chi ha fatto i versi della scimmia deve vergognarsi davanti alla propria famiglia e agli amici".