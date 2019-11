MILAN LAZIO PIATEK BASTOS / Cambia la decisione della Lega Serie A in merito all'assegnazione del gol dell'1-1 del Milan durante la sfida con la Lazio.

Inizialmente, il gol era stato attribuito a, che aveva toccato il pallone con la punta del piede prima della decisiva deviazione di petto di. Tuttavia, alla fine è stato deciso per l'autogol del difensore, dato che il tocco dell'attaccante polacco non è stato valutato come un tiro in porta.