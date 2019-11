p>CALCIOMERCATO GRAZIANI JUVENTUS BERNARDESCHI/ Intervenuto ai microfoni di 'Radio Sportiva', Ciccio, ex giocatore di Roma e Torino, ha parlato di Federicodopo la prestazione opaca dell'ex Fiorentina contro i granata nel derby: "Non è il giocatore che conosciamo al momento, non è da Juve!". Per le ultime notizie sul calciomercato di Serie A---> clicca qui!

Graziani ha poi aggiunto: "Quest'anno le sue conclusioni in porta col mancino si contano sulle dita di una mano, sta calciando pochissimo col sinistro".