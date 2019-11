FIORENTINA PARMA MONTELLA CHIESA / Pari in rimonta per la Fiorentina, che fa 1-1 contro il Parma. Gara dai due volti per i viola, con il tecnico Montella che a 'Sky Sport' commenta così: "Abbiamo fatto fatica nel primo tempo, non mi è piaciuto l'atteggiamento nelle due fasi anche se avevamo rischiato poco a parte il contropiede del loro gol. Forse i giovani in campo hanno avvertito la pressione o può essere stato il cambio modulo, non è facile ma nel secondo tempo c'è stata una grande risposta. I ragazzi a fine partita non erano soddisfatti comunque e questo è sintomo di mentalità giusta. Nell'intervallo ho detto che dovevamo fare di più, abbiamo attaccato l'area con più uomini.

Sapevamo che era una partita difficile, ma abbiamo fornito una buona prova nel complesso. Con un po' di precisione in più avremmo potuto vincere. Ma dalle ultime due partite siamo venuti fuori con punti importanti.? E' un generoso oltre a essere bravo tecnicamente. Oggi ha giocato anche con un po' di influenza, sono contento della sua prestazione. Magari la palla persa sul gol fa un po' arrabbiare, ma a giocatori come lui si chiede anche di provare a creare superiorità numerica. Diventerà un top player, ha voglia di migliorarsi e ascolta i consigli. Può fare bene sia sulla destra che sulla sinistra. A volte si può pagare dazio per gli errori dei giovani, ma lo si deve mettere in conto. Così vogliamo costruire il futuro, sono cose che succedono".