Calciomercato Brescia, contatti con Diego Lopez

CALCIOMERCATO BRESCIA DIEGO LOPEZ CORINI / Posizione quanto mai in bilico per Eugenio Corini, dopo la quinta sconfitta in sei gare.

Il tecnico è davvero a rischio e secondo 'Sky Sport' il presidente brescianoha contatti in corso con Diego, con il quale ha ottimi rapporti. Il problema sarebbe liberarsi daldove il tecnico sta allenando adesso, si attende la risposta del club uruguaiano. Stando alle informazioni di Calciomercato.it, in ballo anche le ipotesi Nicola e Iachini