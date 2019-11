Everton-Tottenham, Son disperato: intervento terribile su Andre Gomes

EVERTON TOTTENHAM SON ANDRE GOMES / Attimi davvero di grande paura nel corso di Everton-Tottenham con Andrè Gomes che è stato vittima di un terribile infortunio in seguito ad un durissimo intervento di Son.

L'esterno offensivo degli 'Spurs' è entrato da dietro ed in netto ritardo sulla gamba del centrocampista lusitano che è rimasto a terra in preda ad un fortissimo dolore. L'arbitro ha quindi espulso Son che si è reso immediatamente conto della gravità della cosa restando evidentemente turbato in volto, così come il brasiliano Richarlison accorso a visionare la scena. Andrè Gomes è stato portato via dal campo in barella e per lui si profila uno stop piuttosto lungo anche se andranno fatte tutte le valutazioni del caso.