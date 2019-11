SERIE A FIORENTINA PARMA / Solo un pareggio per la Fiorentina nella gara casalinga contro il Parma, valevole per l'undicesima giornata di Serie A. Primo tempo compassato per la formazione di casa, impreparata in occasione del gol di Gervinho al minuto 40.

Un lento miglioramento si è invece registrato nella ripresa, quando al 67' è arrivato il bellissimo colpo di testa di, che ha rimesso in parità il punteggio. Nonostante gli assalti finali, quindi, i viola non sono riusciti ad abbattere il muro ducale ottenendo un solo punto in classifica.

Fiorentina-Parma 1-1: 40' Gervinho (P); 67' Castrovilli (F)

Classifica Serie A: Juventus 29 punti, Inter 28; Roma 22; Atalanta e Cagliari 21; Lazio e Napoli 18; Fiorentina 16; Verona 15; Parma 14; Milan e Udinese 13; Bologna 12; Torino 11; Sassuolo e Lecce 10; Genoa 8; Brescia e Spal* 7; Sampdoria 5.