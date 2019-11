CALCIOMERCATO MILAN REBIC CASTILLEJO SUSO KESSIE / Stefano Pioli cambia ancora e lo fa a centrocampo. Come anticipato l'escluso per il match contro la Lazio è Kessie. L'ex Atalanta, reduce da diverse prestazioni negative, partirà dalla panchina. Al suo posto i rossoneri si affideranno a Krunic, che ha vinto il ballottaggio con Bonaventura.

In attacco confermato il tridente visto dal primo minuto contro la Spal:. Ennesima esclusione dunque per sempre più un caso in casa Milan . A gennaio per il croato potrebbero davvero aprirsi le porte del calciomercato . Occasione, invece, importante per il centrocampista ex Empoli che si gioca un pezzo del suo futuro.

M.D.A.