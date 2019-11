VERONA BRESCIA BALOTELLI RAIOLA RAZZISMO / Il pomeriggio di Serie A è stato letteralmente incendiato da quanto accaduto nel corso del secondo tempo di Verona-Brescia con la reazione furiosa di Balotelli ai cori razzisti di una minoranza di tifosi.

L'ex milanista ha infatti interrotto il gioco sfogando la sua rabbia e calciando il pallone verso gli spalti dopo aver ascoltato qualcosa che proprio non gli è andato giù. Non poteva esimersi dal dire la sua in merito il potente procuratore Mino, che ha sostenuto il proprio assistito con un post sui social contro il razzismo con scritto: "Siamo con Mario. Siamo contro tutte le forme di razzismo. Razzisti ignoranti".