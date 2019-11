CALCIOMERCATO PSG MBAPPE REAL MADRID / Il futuro del calcio mondiale è tutto nei piedi di Kylian Mbappe, già capace di conquistare i tifosi di Monaco prima e PSG poi oltre a quelli della nazionale francese con la quale è anche diventato campione del mondo da protagonista assoluto.

Una scalata al successo rapida ed apparentemente inarrestabile quella del classe 1998 che è naturalmente anche oggetto del desiderio di tutti i top club mondiali tra i quali anche lache lo sognerebbe come nuovo colpo 'alla Ronaldo'. Su tutti però c'è il, particolarmente attratto dalla classe innata di Mbappe che in un futuro neanche troppo lontano potrebbe atterrare proprio nella capitale spagnola. A sostenerlo l'ex presidente del Monaco, Vadim, che parlando ai microfoni di 'Telefoot' ha svelato: "Ricordo che mi disse: 'È ancora troppo presto, ho giocato solo un anno nel mio paese e sono parigino: non voglio andarmene così. Voglio diventare un grande giocatore qui. Il Real Madrid? Può aspettare'. E gli risposi che prima o poi busseranno alla loro porta e lui andrà al Bernabeu venendo osannato da tutti. Il suo futuro è lì".