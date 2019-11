CALCIOMERCATO BRESCIA CORINI PRANDELLI / Contro il Verona è arrivata la terza sconfitta consecutiva per il Brescia: le Rondinelle sono state sconfitte per 2-1 e rimangono ferme a 7 punti, penultime in classifica insieme alla Spal, attesa dal match di lunedì contro il fanalino di coda Sampdoria.

Riflessioni in corso da parte di Cellino sulla posizione di Eugenio Corini : il tecnico potrebbe pagare il rendimento negativo e per la sostituzione si fa il nome di Cesare. Secondo quanto raccolto da Calciomercato.it , al momento non risultano contatti tra il club lombardo e l'ex ct dell'Italia: il Brescia starebbe attualmente vagliando anche le opzioni. Situazione comunque in divenire con Corini che attende di conoscere il suo destino.

Tutte le ultime di mercato: CLICCA QUI!